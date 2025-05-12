12 Mayıs metrolar kapalı mı,çalışıyor mu? Hangi metro durakları çalışmıyor?
Haftanın ilk gününde toplu taşıma araçlarından metro ile ulaşım sağlayacak vatandaşlar, gecikmeler sebebiyle hangi hatlarda problem olduğunu araştırıyor. İstanbul’da bazı hatlarda seferler yapılamazken Metro İstanbul’dan açıklama geldi. Teknik bir arıza sebebiyle aksamalar olduğu aktarıldı. Peki Bugün metrolar çalışıyor mu? 12 Mayıs metrolar kapalı mı? İşte, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamanın detayları…
İstanbul’da bazı metro duraklarında gecikmeler meydana geldi. Vatandaşlar ise hangi metro hatlarında sorun olduğunu aktarıyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için hazırlananlar metronun çalışma durumlarına göre hareket edecek. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattında seferlerin yapılamadığı açıklandı. Metroların çalışma durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki Metro çalışıyor mu, hangi hatlar çalışmıyor? İşte, gecikmeli devam eden seferler…