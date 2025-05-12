12 Mayıs metrolar kapalı mı,çalışıyor mu? Hangi metro durakları çalışmıyor?

İstanbul’da bazı metro duraklarında gecikmeler meydana geldi. Vatandaşlar ise hangi metro hatlarında sorun olduğunu aktarıyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için hazırlananlar metronun çalışma durumlarına göre hareket edecek. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattında seferlerin yapılamadığı açıklandı. Metroların çalışma durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki Metro çalışıyor mu, hangi hatlar çalışmıyor? İşte, gecikmeli devam eden seferler…