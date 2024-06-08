12 metrelik direğin üzerine 70 metrekarelik ev yaptı: "Hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu"
Rizeli kaporta ustası Cihat Çelik, 6 yıllık çabası sonucunda 12 metrelik demir direk üzerine 70 metrekarelik 2 katlı ev kurdu. Maceracı bir karaktere sahip olduğunu anlatan Çelik, "İlk başta ihtimal vermiyordum ama hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu ve evi yapmaya başladım." dedi.
Rize'de kaporta ustası Cihat Çelik, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap ev yapmaya karar verdiğini söyledi.
Böyle bir evin çocukluk hayali olduğunu anlatan 38 yaşındaki Çelik, arkadaşının tavsiyesi ile 12 metrelik 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip demir direk satın aldığını belirtti.