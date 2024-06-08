12 metrelik direğin üzerine 70 metrekarelik ev yaptı: "Hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu"

Maceracı bir karaktere sahip olduğunu anlatan Çelik, "Severim çocukluğumdan beri böyle yapıları. İlk başta ihtimal vermiyordum ama hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu ve evi yapmaya başladım." dedi.

Çelik, tasarladığı evi, direğin üstüne 14 çelik bariyer kullanarak vidaladığını kaydederek, "Zeminde taban alanı oluşturduktan sonra, direği vinç yardımıyla kaldırarak çelik vidalarla yere sabitledik. Çok uğraştık uzun zaman aldı. Birkaç kez denemek zorunda kaldık. Vinç bazı denemelerimizde sabitlediğimiz yerinden kalktı. Yollar kötü, vincin gidip gelmesi zor olduğu için süreç uzun sürdü." diye konuştu.