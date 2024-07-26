12 saat içinde 4 mevsimi yaşadılar! Ani hava değişimi şaşırttı
Antalya 12 saat içinde adeta 4 mevsimi yaşadı. Dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bugün ise sıcak ve güneşli hava etkili oldu. Sıcaktan bunalanlar kendini Konyaaltı Sahili'ne attı.
Antalya'da dün gece aniden bastıran yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar vermiş, aynı zamanda şiddetli yağış ve fırtına kazalara da sebep olmuştu