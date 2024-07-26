12 saat içinde 4 mevsimi yaşadılar! Ani hava değişimi şaşırttı

ANİ HAVA DEĞİŞİMİ ŞAŞKINLIK YARATTI

9 yıl aradan sonra ilk kez Antalya'ya geldiğini, tatillerinin ilk gününde dün gece yaşanan fırtına ve sağanak yağışa yakalandıklarını belirten Oylum Akçasu ise, “Yağmurdan dün akşam çok fazla etkilendiğimi düşünüyorum. Kaleiçi'ndeydik, bir haftalık tatil için gelmiştik, daha ilk günümüzdü. Yağmurun sabaha kadar süreceğini buraya da gelemeyeceğimizi düşünüyordum. Ama etmedi ve şu an denize giriyoruz ve hava çok sıcak. Onun için mutluyum. 9 yıl sonra ilk defa Antalya'ya geldim. Herkes Antalya'ya gelmeli” ifadelerini kullandı. Konya'dan tatil için geldiklerini belirten Özlem Demirci de, “Konya'da yaşıyoruz, her sene Antalya'ya geliriz. Değişik bir hava hakikaten, hiç görmediğimiz bir şey oldu dün gece. İlk defa Antalya'da böyle bir iklim değişikliği ile karşılaştım. Gece fırtına, yağmur, yıldırımlar çakarken, bugün ise güneş ve sıcak hakim. Kıyamet alameti midir, nedir. Havalar gerçekten çok değişti” şeklinde konuştu