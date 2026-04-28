12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? Gözler yeni yargı paketine çevrildi
28.04.2026 12:42
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de hukuk sisteminde köklü değişiklikler öngören ve on binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren 12. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlanan ve nisan ayı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'na sunulan taslak, kamuoyunda büyük bir merak uyandırmış durumda. 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
12. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na sunulan yeni yargı paketinin ayrıntıları merak edilirken, mahkum ve mahkum yakınları ise yeni yargı paketinde infaz düzenlemesi olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına göre, 12. Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmalar tamamlandı ve taslak metin 1 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Mevcut yasama takvimine göre taslağın mayıs aylarında TBMM Adalet Komisyonu’na gelmesi ve maddeler üzerinde görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Metnin komisyondan geçmesi halinde ise haziran ve temmuz aylarında TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaşması öngörülüyor.
Paketin en geç yaz aylarında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini öngörüyor.
12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
Kamuoyunda en çok merak edilen "Genel af çıkacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı’ndan net bir yanıt geldi. Bakan Gürlek, son açıklamasında, 12. Yargı Paketi içerisinde genel af veya kapsamlı bir infaz düzenlemesinin yer almadığını kesin bir dille ifade etti.
Bakan Gürlek, "12. Yargı Paketi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunduk. Oradan geçtikten sonra da Adalet Komisyonu... İnşallah o sırada da kamuoyuna bilgilendirme yapacağız." dedi.
Paket, daha çok yargı sisteminin işleyişini hızlandırmaya ve teknik aksaklıkları gidermeye odaklanıyor.