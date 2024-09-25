12 yaşındaki kızın kalbinden 10 santimlik kitle çıkarıldı

"BU YAŞTAKİ BİR ÇOCUĞUN KALBİ İÇİN GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR KİTLEYDİ"

Ameliyatı yapan hastanenin Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Servisi'nde görevli Prof. Dr. Onur Işık, hayati tehlikeyle gelen Ayşe Al Sido için ekibiyle hızlı bir şekilde açık kalp ameliyatı planladıklarını anlattı. Işık, şunları kaydetti:

"Bizi en çok kaygıya düşüren nokta ameliyattan önce bir 30 dakikalık kalp masajı, kalbinin durduğu bir dönem olması. O dönemde organlarının, beyninin ne kadar hasar gördüğünü bilmiyorduk. Bize geldiğinde solunum cihazındaydı ve bilinci kapalıydı.