12 yaşındaki kızın kalbinden 10 santimlik kitle çıkarıldı
Gaziantep'te sırtındaki kitlenin alınması için yapılan ameliyatta kalbi duran, kalp masajıyla hayata döndürülen, bu süreçte kalbinde kist belirlenmesi üzerine entübe halde İzmir'e sevk edilen 12 yaşındaki Ayşe Al Sido, sağlığına kavuştu.
Sırtındaki şişlik nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Ayşe Al Sido'yu muayene eden doktorlar, sırttaki kitlenin alınmasına karar verdi.
Gaziantep'te 22 Ağustos'taki ameliyat sırasında kalbi duran Ayşe, yaklaşık 30 dakika süren kalp masajı ile yaşama döndürüldü.