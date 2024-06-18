120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki U.E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katilin, genç kıza "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana son kez bir hediye getireceğim." dediği ortaya çıktı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi.
15 yaşındaki kız çocuğu, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından öldürüldü.