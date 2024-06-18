120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş

Hacer Çağla'nın "Anneme söylemeyeceğim. Umut geldiğinde öğrenecek." ifadesine baba İ.U.Ç.'nin "Kapıdan almazsa ne yapacaksın?" dedi. İ.U.Ç.'nin daha sonra "Yemezse bana getir. Bekleyeceğim. Onunla konuşmak istiyorum. Şu Artvin meselesini babam soruyor de. Benim için önemli. Çocuğu seviyorum. Dönecek mi?" şeklinde, Hacer Çağla'nın ise "Artvin'e gidip bir daha geri dönmeyecekmiş." diye yazması dikkat çekti.