120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki U.E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katilin, genç kıza "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana son kez bir hediye getireceğim." dediği ortaya çıktı.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 1

İzmir’in Karabağlar ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 

15 yaşındaki kız çocuğu, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından öldürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 2

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer'e katilin gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. 

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, katil U.E.Y.'nin genç kıza "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim." dediği öğrenildi.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 3

Hacer Çağla bir yıl görüştüğü ve olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski sevgili U.E.Y. ile cinayetten önce aralarında geçen bu konuşmaları Instagram hesabından bir arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda dile getirdi.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 4

BABASIYLA YAZIŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI


Olaydan sonra gözaltına alınan ve savcılıktan serbest kalan baba İ.U.Ç. ile kızı arasında cinayetten saatler önce WhatsApp üzerinden yapılan son yazışmalar da ortaya çıktı.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 5

Yazışmalarda Hacer Çağla'nın babasına "Cumartesi günü bize gelmek ve konuşmak istiyormuş." dediği, İ.U.Ç.'nin ise "Bana getir bu eve. Annene gitmez. Annen onu eve almaz." diye cevap verdiği görüldü.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 6

Hacer Çağla'nın "Anneme söylemeyeceğim. Umut geldiğinde öğrenecek." ifadesine baba İ.U.Ç.'nin "Kapıdan almazsa ne yapacaksın?" dedi. İ.U.Ç.'nin daha sonra "Yemezse bana getir. Bekleyeceğim. Onunla konuşmak istiyorum. Şu Artvin meselesini babam soruyor de. Benim için önemli. Çocuğu seviyorum. Dönecek mi?" şeklinde, Hacer Çağla'nın ise "Artvin'e gidip bir daha geri dönmeyecekmiş." diye yazması dikkat çekti.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 7

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 8

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki U.E.Y. ile babası İ.U.Ç’nin evine ziyarete gitti.

Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç, eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 9

120 KEZ BIÇAKLADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı.

Cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Katil "Sana son kez bir hediye getireceğim" demiş - 10

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y, polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca U.E.Y’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı.

U.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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