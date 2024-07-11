1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1200 yıl önce Gürcü Krallığı tarafından inşa edilen İşhan Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları seneler önce tamamlandı ancak tekrardan zemininde arkeolojik bulgular ile mozaiklere rastlanıldı. Ziyarete açılması beklenen yapı açılamayınca köye gelen turistler, kilitli kapısının önüne üst üste koydukları taşların üzerine çıkıp camdan bakarak kilisenin içerisini görmeye çalışıyor.
İlçeye bağlı İşhan köyünde dönemin Gürcü Krallığı tarafından yaklaşık 1200 yıl önce yaptırılan, 35 metre uzunluğunda 20,75 metre genişliğindeki İşhan Kilisesi'nde Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyona alındı.