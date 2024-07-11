1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1200 yıl önce Gürcü Krallığı tarafından inşa edilen İşhan Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları seneler önce tamamlandı ancak tekrardan zemininde arkeolojik bulgular ile mozaiklere rastlanıldı. Ziyarete açılması beklenen yapı açılamayınca köye gelen turistler, kilitli kapısının önüne üst üste koydukları taşların üzerine çıkıp camdan bakarak kilisenin içerisini görmeye çalışıyor.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 1

İlçeye bağlı İşhan köyünde dönemin Gürcü Krallığı tarafından yaklaşık 1200 yıl önce yaptırılan, 35 metre uzunluğunda 20,75 metre genişliğindeki İşhan Kilisesi'nde Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyona alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 2

Aslına uygun Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde sürdürülen çalışmalarla 2013'te başlatılan restorasyon, 3 yılda tamamlandı.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1987 yılında korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları arasına alınan kilisenin zemininde arkeolojik bulgular ile mozaiklere rastlanılınca tarihi yapı ziyarete açılamadı.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 4

Mozaiklerin camlı yapı ile korunması için yeni proje planlanırken, köye gelen özellikle Gürcülerin yanı sıra yerli turistler, kilitli kapısının önüne üst üste koydukları taşların üzerine çıkıp, camdan bakarak kilisenin içerisini görmeye çalışıyor.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 5

Ziyaretçiler, meraklı gözlerle kilisenin içini camdan gözlemleyebiliyor.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 6

İnanç turizmi kapsamında Gürcistan'dan gelen turistler, tarihi kilisenin kapılarının ziyarete açılmasını bekliyor.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 7

"TURİSTLER TAŞLARIN ÜZERİNDEN ÇIKARAK İÇERİYE BAKIYOR"

İşhan köyü muhtarı Nusret Koç, turistlerin içeriyi görmek için taş üzerine çıktığını söyleyerek "Burasının restorasyonu 2016 tamamlandı ancak yaklaşık 8 yıldır kapılarını açamıyoruz. Buranın bir an önce açılmasını istiyoruz. Yıllık 30 bin turistin geldiği kilise, ziyarete açılmasıyla devlete ve millete çok katkı sağlayacaktır. Bu sayıyı 50 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Buranın kapısı kapalı olduğu için gelen turistler taşların üzerinden çıkarak, içeriye camdan bakıyor. Gelenler içeriye görmeden geri dönüyor." dedi.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 8

"4 SENEDİR GELİYORUZ AMA KAPI KAPALI"

Bölgeyi ziyaret eden Roin Malakmadze de "İşhan Kilisesi yeniden yapıldı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz ama kapısı kapalı olduğu için çok zorluk çekiyoruz. 4 senedir buraya geliyoruz ama kapı kapalı. Kapısı ne zaman açılırsa, bizim için çok iyi olacak." diye konuştu.

1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 9
1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 10
1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 11
1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor - 12
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