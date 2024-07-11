1200 yıllık tarihi yapıdaki çalışmalar bitti: İçerisini görmek isteyen taşın üzerine çıkıyor

"4 SENEDİR GELİYORUZ AMA KAPI KAPALI"

Bölgeyi ziyaret eden Roin Malakmadze de "İşhan Kilisesi yeniden yapıldı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz ama kapısı kapalı olduğu için çok zorluk çekiyoruz. 4 senedir buraya geliyoruz ama kapı kapalı. Kapısı ne zaman açılırsa, bizim için çok iyi olacak." diye konuştu.