1200’lü yıllarda stratejik öneme sahipti! "Fethedilemeyen Türk Kalesi"
1200’lü yıllarda çok stratejik bir öneme sahip olan Divriği ilçesi, ilçeye hakim bir tepede inşa edilen kale ile dikkatleri üzerine çekiyor. Anadolu’daki ilk Türk kalesi olan Divriği Kalesi, konumu nedeniyle ‘Fethedilemeyen Kale’ olarak tarih sahnesindeki yerini koruyor.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Divriği, mimari yapılarıyla ön plana çıkıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Kale Camii, ve konaklarının yanı sıra Divriği Kalesi de dikkatleri üzerine çekiyor.