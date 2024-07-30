1200’lü yıllarda stratejik öneme sahipti! "Fethedilemeyen Türk Kalesi"

Divriği Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları aynı zamanda hem bölgenin tarihine hem de Anadolu'nun tarihini tanımlamakta önemli ipuçları veriyor. Divriği Kalesi kazılarında ortaya çıkarılan Urartu dönemine ait olduğu düşünülen obje, hem Anadolu tarihini hem Divriği tarihini çok daha erken bir tarihe götürmemize neden olabiliyor. Divriği'nin tarih sahnesine çıkışını Pavlikanlar adı verilen özel bir toplulukla biliyoruz. Pavlikanlar döneminde ki tarihi kayıtlarda ‘Tebrik, Tebrike, Divrik' şeklinde isimlendirilen bölge daha sonra Bizans hâkimiyetine oradan da Türklerin Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte Türk hâkimiyetine giriyor. Mengücek Beyliği'nin ilçeye yapmış olduğu çok büyük tarihi eserle kültür katkıları var. Bununla beraber devam eden yüzyıllarda önce hâkimiyetine giren Divriği, daha sonra Osmanlı hâkimiyetine geçiyor” diye konuştu.