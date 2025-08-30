124. dönem DHY kura tarihi: 124.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasının gerçekleşeceği tarih

Sağlık Bakanlığı 124.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için münhal kadroları yayımladı. Yaşanan gelişme ardından gözler 124. dönem DHY kura tarihi bir kez daha gündeme geldi. Belirlenen takvime göre, 124. dönem DHY kura sonucu eylül ayının ilk haftasında ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı 124.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Sonuç tarihi öncesinde eş ve sağlık mazereti değerlendirme sonuçları ile mazeret kapsamında açılan münhal kadrolar ilan edildi. Tercih başvuruları 2 Eylül 2025 Salı Saat 18.00'e kadar Ekip sistemi üzerinden alınacak.

DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SONUÇ İLANINDA YER ALAN ÖNEMLİ AYRINTILAR

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.İlk defa veya yeniden memuriyete görevine atanacaklar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra atamaları yapılacak.

Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır. Başvuru formuna girilen çalışma bilgilerinin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan başvuru sahibinin kendisi sorumlu olacak.

