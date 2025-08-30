124. dönem DHY kura tarihi: 124.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasının gerçekleşeceği tarih
Sağlık Bakanlığı 124.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için münhal kadroları yayımladı. Yaşanan gelişme ardından gözler 124. dönem DHY kura tarihi bir kez daha gündeme geldi. Belirlenen takvime göre, 124. dönem DHY kura sonucu eylül ayının ilk haftasında ilan edilecek.
Sağlık Bakanlığı 124.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Sonuç tarihi öncesinde eş ve sağlık mazereti değerlendirme sonuçları ile mazeret kapsamında açılan münhal kadrolar ilan edildi. Tercih başvuruları 2 Eylül 2025 Salı Saat 18.00'e kadar Ekip sistemi üzerinden alınacak.