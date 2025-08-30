124. dönem DHY kura tarihi: 124.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasının gerçekleşeceği tarih

SONUÇ İLANINDA YER ALAN ÖNEMLİ AYRINTILAR

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.İlk defa veya yeniden memuriyete görevine atanacaklar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra atamaları yapılacak.