126 kiloydu, 2 yılda 40 kilo verdi: "Gören mide küçültme ameliyatı mı oldun" diyor
Kocaeli’de evlendikten sonra aldığı kilolar nedeniyle günlük yaşamında zorluklar yaşayan İbrahim Yavuz (39), diyetisyen eşliğinde 126 kilodan 86 kiloya düştü. Çok iyi tepkiler aldığını söyleyen Yavuz, “‘Eski halinden bir şey yok, gençleşmişsin, daha fitsin’ diyenler çok oluyor” dedi.
İbrahim Yavuz, evlendikten sonra aldığı kilolar nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. İbrahim Yavuz, uyguladığı diyetle 2 yılda yaklaşık 40 kilo verdi.
Kilo vermeye karar vermesindeki öncelikli sebebin eşi olduğunu söyleyen Yavuz, “Evlendikten sonra belli bir kilo aldık; ondan sonra terlemeye başladım. Yürüyüşüm, nefes almam zor oldu. Eşimle beraber kilo vermeye niyetlendik. Bir şeyimiz var mı, neden bu kadar terliyoruz diye doktora tahlil vermeye gittik. Doktor da sağlıklı hayat merkezine yönlendirdi.