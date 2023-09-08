1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber

Mark Dickey, "İhtiyacım olan tıbbi malzemeleri alabilmek için Türk hükümetinin hızlı müdahalesi hayatımı kurtardı. Teşekkür ederim. Onların yardımıyla kendimi güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için herkesle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.