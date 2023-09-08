1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber

Mersin'de Salı günü indiği mağarada mide kanaması geçiren Amerikalı dağcı Mark Dickey'ın tedavisi olumlu sonuçlandı. Bin 276 metre derinlikte süren tedavinin ardından dağcı kendisine ulaşarak ilaç tedavisi uygulayan yetkililere teşekkür etti.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 1

Mersin’in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi’ndeki Morca Mağarası’nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan profesyonel mağaracı ABD’li Mark Dicky, 3 Eylül’de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. 40 yaşındaki Dicky’nin ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip yardım istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 2

4 ünite kan verilen 40 yaşındaki Mark Dickey'ın sağlık durumu iyi. Yüzeye çıkartılması için bölgede AFAD, UMKE, ve sağlık ekipleri bekletiliyor.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 3

Grubun mağaradan güvenle çıkabilmesi için AFAD'ın kurduğu koordinasyon çadırında süreci takip eden ekiplere, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile farklı ülkelerden gelen dağcılık uzmanları da eşlik ediyor.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 4

Mide kanaması geçiren dağcının tedavisi risk nedeniyle mağarda başlatılmıştı. Kısa süre içinde mağaradan çıkarılması planlanıyor.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 5

TEŞEKKÜR ETTİ

Yerin 1200 metre altında mide kanaması geçiren ABD'li dağcı, kendisine ulaşıp tıbbi müdahalede bulunan yetkililere teşekkür etti.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 6

Mark Dickey, "İhtiyacım olan tıbbi malzemeleri alabilmek için Türk hükümetinin hızlı müdahalesi hayatımı kurtardı. Teşekkür ederim. Onların yardımıyla kendimi güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için herkesle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 7

ABD'li Mark Dickey; araştırma yapmak için Mersin'in Anamur ilçesindeki mağaraya giren 14 dağcıdan biriydi.

3 Eylül günü mide kanaması geçirince AFAD, UMKE ve jandarma harekete geçti. Türk dağcılar ve Macar kurtarma ekibi de çalışmalara destek verdi.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 8

Mağaraya inen ekipler; ABD'li dağcının tedavisine başladı. Çalışmaların 5. gününde AFAD yetkililerinin çektiği videoda, Dickey'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Dickey ve beraberindeki grubun güvenle çıkabilmesi için çalışmalar sürerken, mağaranın dışında da tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekletiliyor.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 9

Mağaranın, Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımında olmasından dolayı bölgede 1 helikopter hazır bulunduruluyor.

1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber - 10
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