1276 metre derinlikte tedavi: ABD'li dağcıdan iyi haber
Mersin'de Salı günü indiği mağarada mide kanaması geçiren Amerikalı dağcı Mark Dickey'ın tedavisi olumlu sonuçlandı. Bin 276 metre derinlikte süren tedavinin ardından dağcı kendisine ulaşarak ilaç tedavisi uygulayan yetkililere teşekkür etti.
Mersin’in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi’ndeki Morca Mağarası’nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan profesyonel mağaracı ABD’li Mark Dicky, 3 Eylül’de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. 40 yaşındaki Dicky’nin ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip yardım istedi.