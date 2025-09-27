13 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları birçok ilde 20 derecenin altına düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıklar biraz daha düşüş gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılaıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara,Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek.

İstabul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek.

Yarın fırtınanın hızı azalacak ancak sert rüzgarlar  etkili olmaya devam edecek.

13 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi ve salı sıcaklık biraz daha düşüş gösterecek ve kışa yakın bir hava hissedilecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

28 EYLÜL PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

29 EYLÜL PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

30 EYLÜL SALI HAVA NASIL OLACAK?

1 EKİM ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

