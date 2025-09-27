13 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılaıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara,Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek.

İstabul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek.