13 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları birçok ilde 20 derecenin altına düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıklar biraz daha düşüş gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılaıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.
Başta İstanbul olmak üzere Marmara,Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek.
İstabul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek.