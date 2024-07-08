13 il için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken hava sıcaklığı doğu kesimlerde azalıyor. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Batı bölgelerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.