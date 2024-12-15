13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.