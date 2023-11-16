13 il için sarı kodlu uyarı: Hafta sonu kış geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Güneşli ve sıcak hava yerini yağmur ve soğuğa bırakıyor. Hafta sonu gelen yağışla birlikte Türkiye kışı yaşamaya başlayacak. Cumartesi günü gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ortalama 8-10 derece düşecek. 18 ilde yer yer karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ise İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, cuma günü yağışlar etkisini azaltsa da cumartesi günü yeni yağışlı ve serin hava dalgası geliyor.
Cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da da sağanak yağış beklenirken 14-15 derece arasında seyreden sıcaklık değerleri 8 dereceye düşecek.
Cumartesi günü sağanak yağış yurdun özellikle batı ve iç kesimlerinde etkili olacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde, Ankara dahil 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.
Pazartesi günü yağışların etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yeniden birkaç derece yükselecek.