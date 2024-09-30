13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu

TAG Otoyolu’nda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede tek ve asli kusurlunun otobüs şoförü Ali G. olduğu anlatıldı. Şoförün ihmallerinin tek tek sıralandığı iddianamede, Ali G. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu - 1

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Mersin’e bağlı Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs’ta meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu - 2

Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali G. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu - 3

İHMALLER ZİNCİRİ İDDİANAMEDE

İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı gerekçesiyle kazada tek ve asli kusurlu tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu belirtildi.

İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.
13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu - 4

KAZA ANINDA 108 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU

Otobüs şoförünün koşullara uygun hareket etmediği anlatılan iddianamede, “El konulan takograf verisine göre, kaza anında otobüs hızının saatte 108 kilometre olarak belirlenmiştir.” tespitine yer verildi.

İddianamede, kazanın meydana geliş durumuyla ilgili tüm koşulların titizlikle incelendiği belirtilerek, şoförün yağışlı havada yüksek hızla seyredip, öngördüğü kazanın gerçekleşmeyeceğini düşünüp aracın hızını düşürmediğinin belirlendiği anlatıldı.

13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu - 5

NE OLMUŞTU?

TAG Otoyolu’nun Yenice Mahallesi mevkisinde Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.

İlk kazada 13 kişi yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.
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