13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu

İHMALLER ZİNCİRİ İDDİANAMEDE

İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı gerekçesiyle kazada tek ve asli kusurlu tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu belirtildi.

İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.