13 kişinin öldüğü katliam gibi kazada otobüs şoförünün ihmaller zinciri iddianamede: Yağışlı havada 108 kilometre hızla gidiyordu
TAG Otoyolu’nda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede tek ve asli kusurlunun otobüs şoförü Ali G. olduğu anlatıldı. Şoförün ihmallerinin tek tek sıralandığı iddianamede, Ali G. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Mersin’e bağlı Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs’ta meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.