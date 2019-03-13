13 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
13 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 13 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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13 Mart 1781Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.
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13 Mart 1899Atatürk, ''1283'' yaka numarasıyla Harp Okulunun piyade sınıfına yazıldı.
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13 Mart 1919Kazım Karabekir, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına atandı.
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13 Mart 1926Mustafa Kemal Paşa'nın Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey'e anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.
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13 Mart 1970Dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz 60 yaşında İstanbul'da öldü.
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13 Mart 1983Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.
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13 Mart 1992Erzincan'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi öldü.
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13 Mart 1994İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışmasında yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin kaybolduğu kaza sonucu denize yayılan petrol, çevre kirliliğine yol açtı.
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13 Mart 1996Efes Pilsen basketbol takımı, Avrupa Koraç Kupası'nı kazandı.
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13 Mart 2003Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapattı.
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13 Mart 20031998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı.
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13 Mart 2012
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, iki sanık yönünden ölmeleri, beş sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.
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13 Mart 2013
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, iki sanık yönünden ölmeleri, beş sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.
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13 Mart 2016
Ankara Kızılay Güvenpark'ta saat 18.45'de bir araç patlatılarak düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.
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13 Mart 2016Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.