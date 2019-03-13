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13 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

13 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 13 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    13 Mart 1781

    13 Mart 1781
    Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.
  • 2

    13 Mart 1899

    13 Mart 1899
    Atatürk, ''1283'' yaka numarasıyla Harp Okulunun piyade sınıfına yazıldı.
  • 3

    13 Mart 1919

    13 Mart 1919
    Kazım Karabekir, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına atandı.
  • 4

    13 Mart 1926

    13 Mart 1926
    Mustafa Kemal Paşa'nın Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey'e anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.
  • 5

    13 Mart 1970

    13 Mart 1970
    Dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz 60 yaşında İstanbul'da öldü.
  • 6

    13 Mart 1983

    13 Mart 1983
    Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.
  • 7

    13 Mart 1992

    13 Mart 1992
    Erzincan'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi öldü.
  • 8

    13 Mart 1994

    13 Mart 1994
    İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışmasında yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin kaybolduğu kaza sonucu denize yayılan petrol, çevre kirliliğine yol açtı.
  • 9

    13 Mart 1996

    13 Mart 1996
    Efes Pilsen basketbol takımı, Avrupa Koraç Kupası'nı kazandı.
  • 10

    13 Mart 2003

    13 Mart 2003
    Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapattı.
  • 11

    13 Mart 2003

    13 Mart 2003
    1998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı.
  • 12

    13 Mart 2012

    13 Mart 2012

    Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, iki sanık yönünden ölmeleri, beş sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

  • 13

    13 Mart 2013

    13 Mart 2013

    Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, iki sanık yönünden ölmeleri, beş sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

  • 14

    13 Mart 2016

    13 Mart 2016

    Ankara Kızılay Güvenpark'ta saat 18.45'de bir araç patlatılarak düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. 

  • 15

    13 Mart 2016

    13 Mart 2016
    Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.
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