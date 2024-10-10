13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu.