13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı
Iğdır'da, 8 Eylül 2015 yılında Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı.
Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu.