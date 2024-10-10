13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı

Iğdır'da, 8 Eylül 2015 yılında Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı - 1

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. 

Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı - 2

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı - 3

8 GÖZALTI

Saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı - 4

DEM PARTİ BİNASINDA ARAMA

Bugün sabah erken saatlerde DEM Parti il binasında polis eşliğinde arama yapıldı.

13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı - 5

Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak’ı giriş çıkışlara polis tarafından kapatıldı.

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