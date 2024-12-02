13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi

13 sayısının uğursuz olarak kabul edilmesi, birçok kültürde ve farklı inanışlarda köklü bir geçmişe sahiptir. Bu batıl inancın kökeni, dinî, mitolojik ve tarihî olaylara dayanmaktadır.Yüksek binalar genellikle on üçüncü kat "olmadan" inşa edilir ve oteller, hastaneler ve havaalanları odalarda veya kapılarda bu rakamı kullanmaktan kaçınır. Peki, 13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? İşte geçmişten günümüze 13'ün gizemi...

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 1

Yüzlerce yıldır 13, sayıların en uğursuzu olarak kabul edilmiştir. Tarihçiler 13 sayısıyla ilgili batıl inancın 17. yüzyılda başladığına inanıyorlar , ancak kötü şöhretine yol açan tek bir olayı tespit edemiyorlar.

Günümüzde 13 rakamı talihsizlik ve korkunçlukla eş anlamlıdır . Yüksek binalar genellikle on üçüncü kat "olmadan" inşa edilir ve oteller, hastaneler ve havaalanları odalarda veya kapılarda bu rakamı kullanmaktan kaçınır. 13. Cuma, yılın "en uğursuz" günü olarak kabul edilir ve bu da nihayetinde milyonlarca gelir kaybına yol açar .

İnsanlar 13 Cuma günü alışveriş yapma, seyahat etme veya önemli etkinlikler planlama eğiliminde değiller ve CNBC'ye göre işletmeler bu yüzden yüz milyonlarca dolar kaybediyorlar. Ve hiç kimse 13 sayısının neden bu kadar kötü bir üne sahip olduğunu bilmese de, yıllar içinde bu rakamın neden bu kadar tekinsiz olduğuna dair birkaç ikna edici teori ortaya atıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 2

13 SAYISININ UĞURSUZ OLARAK İLİŞKİLENDİRİLMESİNİN NEDENLERİ

Hristiyanlık ve Son Akşam Yemeği

Hristiyan inanışına göre, İsa'nın Son Akşam Yemeği'nde 13 kişi vardı: İsa ve 12 havari. İhanet eden havari, yani Yahuda İskariot, 13. kişiydi. Bu olaydan sonra İsa çarmıha gerildi. Bu nedenle, Batı dünyasında 13 sayısı kötü olaylarla ilişkilendirildi.

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 3

Norse Mitolojisi ve Loki

Norse mitolojisinde, tanrıların ziyafet verdiği Valhalla'da 12 tanrı vardı. Loki, davetsiz bir misafir olarak gelip 13. kişi olduğunda, huzur bozuldu ve Balder öldürüldü. Bu olay kaosu ve kötü şansı temsil eder.

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 4

Numeroloji

Numerolojide 12 sayısı, tamamlanmışlığı ve düzeni simgeler (12 ay, 12 burç, 12 havari vb.). 13 ise bu düzeni bozduğu düşünülen bir sayı olarak görülür.

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 5

Tarihsel Olaylar

Cuma 13: Orta Çağ'da, Tapınak Şövalyeleri'nin katli ve mallarına el konulması, 13 Ekim 1307 Cuma günü gerçekleşmiştir. Bu olay da Cuma 13'ün kötü şansla anılmasına neden olmuştur.

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 6

Modern Kültür

Bu inanış, günümüzde otellerde 13. katın atlanması, uçak koltuklarında 13 numaralı sıranın olmaması gibi çeşitli şekillerde modern yaşama da yansımıştır. Ayrıca korku filmleri ve kitaplar da bu batıl inancı pekiştirmiştir (örneğin, "Friday the 13th" filmi).

13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi - 7

Türk ve İslam Kültüründe 13

Türk ve İslam kültüründe 13 sayısı Batı'daki kadar kötü şöhretli değildir. Ancak modernleşme ile birlikte bu batıl inanç kültürel olarak da yayılmaya başlamıştır.

Bu inanışların temeli çoğunlukla batıl inançlara dayansa da, pek çok kişi hala 13 sayısından kaçınır ve bu da psikolojik bir etki yaratır.

DAHA FAZLA GÖSTER