13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Geçmişten günümüze 13'ün gizemi

Yüzlerce yıldır 13, sayıların en uğursuzu olarak kabul edilmiştir. Tarihçiler 13 sayısıyla ilgili batıl inancın 17. yüzyılda başladığına inanıyorlar , ancak kötü şöhretine yol açan tek bir olayı tespit edemiyorlar.



Günümüzde 13 rakamı talihsizlik ve korkunçlukla eş anlamlıdır . Yüksek binalar genellikle on üçüncü kat "olmadan" inşa edilir ve oteller, hastaneler ve havaalanları odalarda veya kapılarda bu rakamı kullanmaktan kaçınır. 13. Cuma, yılın "en uğursuz" günü olarak kabul edilir ve bu da nihayetinde milyonlarca gelir kaybına yol açar .



İnsanlar 13 Cuma günü alışveriş yapma, seyahat etme veya önemli etkinlikler planlama eğiliminde değiller ve CNBC'ye göre işletmeler bu yüzden yüz milyonlarca dolar kaybediyorlar. Ve hiç kimse 13 sayısının neden bu kadar kötü bir üne sahip olduğunu bilmese de, yıllar içinde bu rakamın neden bu kadar tekinsiz olduğuna dair birkaç ikna edici teori ortaya atıldı.