13 üniversite bitirdi: Dünya rekoru için 3 üniversite daha okuyor

Trajikomik bir şekilde ilk üniversite yıllarında okumaktan nefret ettiğini ifade eden Alparslan Yüksel, "Şimdiye kadar 13 üniversite bitirdim. İş ve Samsunspor aşkını birleştirdim. İşten kalan zamanlarımda ders yaparak, Samsunspor deplasman yollarında okuyarak, testlerimi çözerek belki bu 13 üniversitenin en az 6-7 tanesini deplasman yollarında Samsunspor aşkıyla bütünleştirdim ve 13 üniversiteyi bitirmiş oldum. Bir müddet sonra da bu aslında hobi oldu benim için. Bütün aşklar bir araya geldi. Yani eğitim, öğrenme aşkı, Samsunspor ve iş aşkı. Aşkla yapıldığında her işi başarabileceğinize inanıyorum. İlk üniversitem, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüydü. Aslında çok trajikomiktir. İlk üniversiteyi okurken çok nefret ediyordum okumaktan, kitap görmekten. Hatta öğrenciyken kaçırdım eşimi, evlendim, oğlum oldu. Hala öğrenciyim, okul bitmiyor. Sonra bir müddet sonra kurslara katılmaya başladım. Okul bitti, öğretmenliğe başladım 2000'de. 25 yıllık eğitimciyim. Sonra düşündüm ki bir eğitimci aynı zamanda bir öğrenci de olmalı, severek mesleğini yapmak istiyorsa bundan yola çıkarak okumaya devam ettim yani. Her tayinim çıktığı ilçede ilde okunabilecek güzel bölümler varsa onları okumaya gayret gösterdim. Şu anda buradayım. 3 üniversiteye devam ediyorum aynı zamanda okumaya. Hem hobi hem yeni bir şeyler öğrenme aşkı merakı hem de belki Guinness Rekorlar Kitabına gireriz diye bir umutla okumaya gayret gösteriyoruz" dedi.



