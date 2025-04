13 yaşında baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ailede genetik olan rahatsızlıktan dolayı iki kardeşinin de böbrek nakli olduğunu, 17 yıldır böbrek rahatsızlığı yaşadığını ifade eden Rabia Çınarkaya, "Üçüncü nakil riskli olduğu için çoğu hastane yapmıyordu. Çok araştırdım ve bu hastaneye geldim. Çok memnunum, üçüncü defa bana hayat verdiler. Diğer böbrekleri alacaklarını düşünürken almadılar, şu an beşinci böbrekle yaşıyorum. İnşallah bu son olur, Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.



Vücudunda 5 böbrek olduğunu duyanların şaşırdığını ifade eden Çınarkaya, şunları kaydetti:



"5 böbrekle yaşamak çok farklı geliyor insanlara ama her seferinde yeni bir hayat buluyor ve yeni güzellikler yaşadığı için çok mutlu oluyor insan. Çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Nakil çok önemli, hiç korkmadan organlarınızı bağışlayın. Biz hastalar için bu çok önemli. Her insan yeni bir hayatı hak eder. Ablama da çok teşekkür ederim bana tekrardan hayat verdiği için."



Baba Cevdet Başakçı da kızı yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.