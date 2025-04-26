13 yaşında baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitti: Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor
Hastalığı nedeniyle iki kez organ nakli yapılan ve bu organlar da bir süre sonra işlevsiz hale gelen 30 yaşındaki Rabia Çınarkaya'ya üçüncü kez böbrek nakledildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Rabia Çınarkaya, 13 yaşındayken baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Nefrotik sendrom teşhisi konulan ve 5 yıl periton diyaliz tedavisi gören Çınarkaya'ya, 2011'de Adana Seyhan Başkent Hastanesi'nde kadavradan bağışlanan böbrek nakledildi.
Hastalığı 2017'de nükseden Çınarkaya'ya bu kez Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde teyzesi Telli Fidanoğlu'ndan alınan böbrek takıldı.
Geçen yıl hamilelik sürecinde böbreklerinde sorun yaşayan Çınarkaya'ya bu kez de Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde ablası Başak Fidanoğlu'dan alınan böbrek nakledildi.
Çınarkaya, 18 gün süren tedavisinin ardından vücudundaki beşinci böbreğiyle yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.