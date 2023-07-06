13 yaşındaki Alman Marlene 3 gündür kayıp
Ankara'da, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kayboldu. Polis, balkondan çarşafları birleştirip indikten sonra yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Mildner'i her yerde arıyor. Baba Mildner, "Tahminimiz, birisi kızımızı yanında tutuyor. Eşim ve ben Türk makamlarına ve polisine güveniyoruz." dedi.
Ailesiyle 3 yıldır Ankara'da yaşayan, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, 3 Temmuz'da, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki evlerinde yatmak için odasına gitti. Mildner, 4. katın balkonundan, çarşafları birleştirerek, aşağıya indi.