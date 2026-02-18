13 yaşındaki çocuk oynadığı oyun sonrası intihar etti. Mavi Balina oyunun ardından bu oyunlara dikkat!
18.02.2026 15:59
Son Güncelleme: 18.02.2026 16:06
NTV - Haber Merkezi
Bir dönem Mavi Balina adlı bilgisayar oyunuyla yaşanan kabus, korku içerikli yeni oyunlarla geri döndü. Trabzon'da 13 yaşındaki bir çocuğun bilgisayar oyunlarında kendisine verilen görevler nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. NTV'den Deniz Tüysüz, uzmanlarla bu yeni dijital tehlikeyi konuştu.
Birkaç yıl önce Mavi Balina adlı oyunun ardından yeni oyunlar türedi.
Dijital oyunların isimleri değişti ancak içeriklerindeki tehlike devam ediyor.
DİJİTAL OYUN TEHLİKESİ
İddiaya göre, Trabzon'da yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğu ailesi odasında ölü buldu. Yaşamına son veren çocuğun Eyes ve Granny isimli oyunları oynadığı ve oyunlarda verilen görevleri yerine getirmiş olabileceği iddia edildi.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar ise bu tarz oyunların iyi niyetli olmayan kişiler tarafından yönetildiği görüşünü dile getiriyor.
Klinik Psikolog Yasemin Meriç, konuya ilişkin görüşlerini NTV'ye değerlendirdi.
Bu tip oyunların çocuklarda seçilmişlik hissi yarattığını ifade eden Meriç, "Bu tür dijital meydan okumalar, riskli oyunlar zaten kırılgan ve yalnız olan, kendini görünmez hisseden, ifade edemeyen ya da sağlıklı bağ kuramamış çocukları hedef alıyorlar." dedi.
HEDEFTEKİ ÇOCUK PROFİLİ
Sanal yollarla etkisi altına alan grupların bir çocuk profili olduğundan bahseden Meriç, "Yanlış, mesafeli ve kendini hisseden çocuklar." diye konuştu.
Bilim Uzmanı Emre Özcan ise bu platformların aynı zamanda sohbet odaları olduğunu vurguladı.
Oyun arkadaşlarının bu sohbet odalarında hem görüntülü hem de yazılı olarak iletişime geçtiklerinden söz eden Özcan, "Hem kişisel veri toplama kısmında hem de buradaki çocukların özellikle suça sürükleyebilecek ya da onun bir suça ulaşabilmesini sağlayabilecek konularda teşvik edici mesajlar da bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.