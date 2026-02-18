13 yaşındaki çocuk oynadığı oyun sonrası intihar etti. Mavi Balina oyunun ardından bu oyunlara dikkat!

Bilim Uzmanı Emre Özcan ise bu platformların aynı zamanda sohbet odaları olduğunu vurguladı.

Oyun arkadaşlarının bu sohbet odalarında hem görüntülü hem de yazılı olarak iletişime geçtiklerinden söz eden Özcan, "Hem kişisel veri toplama kısmında hem de buradaki çocukların özellikle suça sürükleyebilecek ya da onun bir suça ulaşabilmesini sağlayabilecek konularda teşvik edici mesajlar da bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.