13 yaşındaki Muhammed Eyüp, 52 gündür durmadan öksürüyor

Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin Arı ise başta basit bir öksürük sandıklarını ve evde bitki çayları ve ilaçlar tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti. Anne Arı "Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu.