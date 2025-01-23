13 yıl aradan sonra Şam'a ilk sefer

HAFTADA 3 GÜN DÜZENLENECEK

THY'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.



Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'te İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.