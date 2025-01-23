13 yıl aradan sonra Şam'a ilk sefer
Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Hava Yolları (THY), Şam seferlerine başladı.
Türk Hava Yolları (THY), Şam seferlerine başladı.
İlk sefer bu sabah saat 09.00 uçağıyla yapıldı.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan THY'ye ait Boeing777 tipi yolcu uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti.
Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti. icra etmişti.
Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.
THY, Suriye'ye en son uçuşunu 31 Mart 2012'de
THY'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.
Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'te İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.