13 yıl yapay kalple yaşadı: 21 yaşındaki Zeynep yeni yaşına yeni kalbiyle girdi

YENİ YAŞINA YENİ KALBİYLE GİRDİ

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Zeynep Altun, 21. yaş gününü yeni kalbiyle ailesi tarafından süslenen hasta odasında kutladı.



Altun'u ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.



Zeynep Altun, AA muhabirine yıllarca 2 kilogram ağırlığındaki yapay kalp destek cihazıyla yaşamak zorunda kaldığını ancak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyledi.



Doktorlarının uygun kalp bulunduğu söylediği anı hala unutamadığını belirten Altun, "Çünkü benim için yeni bir yaşam başlayacaktı. Küçüklükten beri umutluydum. Küçüklükten bu yana resim çizmeyi seviyordum. Hastalığımdan dolayı da kalp çiziyordum. Çok şükür kalbe kavuştum. İnsanlara umut olmak ve yaşama dönmek güzel bir şey." ifadelerini kullandı.



Altun, yapay kalp cihazıyla yaşamanın zor olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Sürekli enfeksiyon geçiriyordum. Hastanede yatıyordum farklı sorunlar çıkıyordu. Hayat daha güzel olacak, artık çok farklı hayatım olacak. En basitinden kıyafetlerim değişecek. Elbise giyebileceğim, rahatça dolaşabileceğim. Şu an yeni kalbime alışmaya çalışıyorum. Değişik bir duygu başkasının kalbinin sende atması ama çok da güzel bir duygu. O kardeşimize de Allah rahmet eylesin. Ailesinden Allah razı olsun."





