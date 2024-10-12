13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı için heyecan dorukta: Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek?

Astroloji tutkunları son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı "Tsuchinshan-ATLAS"'ı görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Tsuchinshan-ATLAS, Dünya’ya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Peki, kuyruklu yıldız ne zaman geçecek?

13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı için heyecan dorukta: Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? - 1

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini bildirdi.

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13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı için heyecan dorukta: Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? - 2

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde "şov" yapacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tsuchinshan-ATLAS 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı. Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi. 11 Ekim'den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz. 12 Ekim civarında, dünyaya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkati çekiyor. Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu. Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday."

13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı için heyecan dorukta: Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? - 3

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi'nde bulunan ve genellikle donmuş gazlar, toz ve diğer bileşenlerden oluşan gök cisimleridir. Kuyruklu yıldızlar, Güneş'e yaklaştıklarında ısınır ve bu ısınma sonucunda etraflarında bir atmosfer (komaya) ve uzun bir kuyruk oluşur. Kuyruk, Güneş'in rüzgarı ve ışınları tarafından yönlendirilir, bu nedenle her zaman Güneş'e doğru uzanır.

13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı için heyecan dorukta: Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? - 4

Kuyruklu yıldızlar genellikle iki ana bölüme ayrılır:

Nükleus: Kuyruklu yıldızın merkezi, donmuş gazlar ve katı maddelerden oluşan küçük bir çekirdek.

Koma: Nükleusun etrafındaki, buharlaşan gazlar ve toz parçacıklarının oluşturduğu bulut.

Kuyruklu yıldızlar, genellikle uzun bir yörüngeye sahip olup, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinden gelen eski materyalleri temsil ederler. En bilinen kuyruklu yıldızlardan biri Halley kuyruklu yıldızıdır, bu yıldız yaklaşık 76 yılda bir Dünya'nın yakınından geçer.

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