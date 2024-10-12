13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı için heyecan dorukta: Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek?
Astroloji tutkunları son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı "Tsuchinshan-ATLAS"'ı görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Tsuchinshan-ATLAS, Dünya’ya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Peki, kuyruklu yıldız ne zaman geçecek?
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini bildirdi.