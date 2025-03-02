13 yıllık Ramazan geleneği: İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşcan Mahallesi'nde, Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan pide, 13 yıldır mahalle muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Mahalle Muhtarı Halil Ay, gizli bir hayırseverin desteğiyle gerçekleştirilen bu yardım kampanyasında günlük 600-650 arası pide dağıtıldığını belirtti.
Mahalle sakinlerinin yanı sıra yaklaşık 16-17 farklı mahalleden vatandaşın da yararlandığı bu gelenek, iftar saatine yaklaşık iki saat kala muhtarlık binası önünde gerçekleştiriliyor. Uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, sıcak pidelerini alarak evlerine dönüyor.