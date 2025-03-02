13 yıllık Ramazan geleneği: İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Ay, vatandaşların bu yardım sayesinde bir nebze olsun rahatlık bulduğunu belirterek, "Hemen hemen 16-17 mahalleden gelip pide alan var. Bunu büyük zevkle dağıtıyoruz. Çünkü her vatandaşımızın gerçekten ihtiyacı var. Pide deyip geçmeyin, iki pide şu an da 40 lira. Vatandaşlarımıza küçük de olsa yardımımız dokunabiliyorsa ne mutlu bize" dedi.





