130 kişiye mezar olmuştu: Çuhadar Sitesi davasında karar
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Çuhadar Sitesi ile ilgili davada bir kişi 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir kişi beraat etti.
Kahramanmaraş'ta Karamanlı Mahallesi'ndeki 4 bloklu Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 130 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Soruşturmanın ardından Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar duruşması bugün görüldü.