130 milyon liralık film gibi yalı soygununda 7 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nın içerisindeki bir inşaat şirketinde yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. iddialara göre film sahnelerini aratmayacak bir soygun planı yaptı.