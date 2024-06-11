130 milyon liralık film gibi yalı soygununda 7 gözaltı
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan 130 milyon liralık döviz çalıp kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan soygunla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan paranın bir kısmının ise ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nın içerisindeki bir inşaat şirketinde yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. iddialara göre film sahnelerini aratmayacak bir soygun planı yaptı.