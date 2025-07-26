130 yıllık taş mektep, ihtişamıyla göz kamaştırıyor
Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan Yozgat Lisesi, 130 yıldır ayakta durarak sayısız öğrenci yetiştiriyor.
Dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Yozgat Mektebi Sultanisi, açıldığı günden bu yana sayısız mezun verdi.
Güncel adı Yozgat Lisesi olan ve 1895’ten içerisinden önemli kişiler mezun eden lise, tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Köklü tarihi ve nitelikli eğitimiyle zamana meydan okuyan lise, aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesine sahip olmasıyla biliniyor. Şehrin merkezi noktasında bulunan Yozgat Lisesi, eşsiz mimari yapısıyla da göz kamaştırıyor.