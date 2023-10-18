134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş

Raporda şu tespitlere yer verildi:

“Mimari projede 2-D aksı olarak belirtilen 'L' şeklindeki büyük kolon statik projede 2-3E aksında 2 parçalı kolon olarak görülmektedir. Uygulamada statik projedeki formlarda olmakla beraber harita mühendisi bilirkişinin yerinde yaptığı ölçümlerde ölçülerinin statik projeden farklı olduğu saptanmıştır.

Mimari projede zemin ve normal katlarda tip proje çizildiği görülmektedir. A1-A2-A3 Blok ve B1-B2-B3 Bloklar için tek bir kat planı teslim edilmiştir. Tüm katların aynı şekilde yapılması zorunluluğu öngörüldüğünden, harita mühendisi bilirkişi tarafından yerinde alınan A1 Blok tip kat hâlihazır ölçüleri dikkate alınmıştır. Proje üzerinde kontrol yapılarak ruhsat verildiği düşünüldüğünde proje verileri üzerinden yapılan hesapta KAKS'ın 1.89 olduğu görülmektedir. Projenin kontrolleri aşamasında imara uygun olmadığı ve yerinde yapılan uygulamada da projenin de dışında fazla alan inşa edildiği görülmektedir.”