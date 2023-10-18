134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Gaziantep’te 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, sitenin yapımında birçok aksaklık ve usulsüzlüğe vurgu yapıldı.
Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4’ü yıkıldı.
Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda vatandaş da yaralandı.