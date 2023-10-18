134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Gaziantep’te 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, sitenin yapımında birçok aksaklık ve usulsüzlüğe vurgu yapıldı.

134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş - 1

Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4’ü yıkıldı.

Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda vatandaş da yaralandı.

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134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş - 2

Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tamamlanan soruşturmaya göre, projenin fenni mesulü, müteahhidi ve statik proje müellifi olan tutuklu sanık Mehmet Ertan A. ile tutuksuz sanık Altan B. hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş - 3

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Ayşe-Polat Sitesi ile ilgili yargılamaya ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken site ile ilgili bilirkişi raporu da açıklandı.

Raporda, sitenin inşası sürecinde birçok aksaklık ve usulsüzlük yapıldığına vurgu yapıldı.
134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş - 4

MİMARİ PROJE İLE STATİK PROJEDEKİ FARKLILIKLAR

Mimari projedeki bazı kolonların, statik projelerdekinden farklı olduğuna dikkat çekilen bilirkişi raporunda, “Mimari projede 2 farklı kolon görülürken statik projede tek bir perde duvar görülmektedir. Perde duvar yapılması durumunda mimari projedeki asansör erişimi mümkün görülmemektedir.” ifadeleri yer aldı.

134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş - 5

Raporda şu tespitlere yer verildi:

“Mimari projede 2-D aksı olarak belirtilen 'L' şeklindeki büyük kolon statik projede 2-3E aksında 2 parçalı kolon olarak görülmektedir. Uygulamada statik projedeki formlarda olmakla beraber harita mühendisi bilirkişinin yerinde yaptığı ölçümlerde ölçülerinin statik projeden farklı olduğu saptanmıştır.

Mimari projede zemin ve normal katlarda tip proje çizildiği görülmektedir. A1-A2-A3 Blok ve B1-B2-B3 Bloklar için tek bir kat planı teslim edilmiştir. Tüm katların aynı şekilde yapılması zorunluluğu öngörüldüğünden, harita mühendisi bilirkişi tarafından yerinde alınan A1 Blok tip kat hâlihazır ölçüleri dikkate alınmıştır. Proje üzerinde kontrol yapılarak ruhsat verildiği düşünüldüğünde proje verileri üzerinden yapılan hesapta KAKS'ın 1.89 olduğu görülmektedir. Projenin kontrolleri aşamasında imara uygun olmadığı ve yerinde yapılan uygulamada da projenin de dışında fazla alan inşa edildiği görülmektedir.”
134 kişiye mezar olan site için bilirkişi raporu tamamlandı | Facia göz göre göre gelmiş - 6

Bilirkişi raporu ile ilgili açıklama yapan avukat Mehmet Aykut Başderici, “1996-1997 yıllarında yapılan bir binanın o dönemin şartlarına göre yapılmaması gereken birçok usulsüzlükle yapılarak binanın yıkımına sebebiyet verdiği açıkça yazılmış durumda.” diye konuştu.

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