14 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
14 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 14 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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14 ARALIK 1503Fransız astrolog ve fizikçi Nostradamus (Michel de Nostredame) doğdu.
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14 ARALIK 1799ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü.
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14 Aralık 1914Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliğinde sundu.
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14 ARALIK 1911
Güney kutbunu keşfetmek için bir yıl boyunca hazırlıklar yapan Norveçli kaşif Roald Amundsen, bu bölgeye ulaştı.
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14 ARALIK 1939
Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.
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14 ARALIK 1967Yunanistan Kralı Konstantin'in cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı sürdü. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
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14 ARALIK 1981
İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti. İsrail Parlamentosu, Golan Tepeleri'nin ilhakını bir günde onayladı.
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14 ARALIK 1989
Şili'de ilk demokratik seçimler yapıldı.
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14 ARALIK 1995
Bosna'da barış için anlaşmaya varıldı.
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14 ARALIK 2002
Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e bombalı saldırıya karışmaktan aranan terör örgütü TKP-ML-TİKKO üyesi Selma Korkut, Sivas'ta emniyet güçlerine teslim oldu.
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14 ARALIK 2002
DYP 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, genel başkan seçildi.
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14 ARALIK 2003
Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, doğum yeri Tikrit'e 20 kilometre uzaklıktaki El Dor kasabasında bir sığınakta ABD birliklerince yakalandı.
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14 ARALIK 2008
Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi, Irak'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Başkanı George W. Bush'a Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlediği basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlattı.
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14 ARALIK 2012
ABD'nin Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde 20 yaşındaki Adam Lanza, annesini öldürdükten sonra Sandy Hook İlkokulunu bastı, 20'si çocuk 26 kişiyi katletti.
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14 ARALIK 2013
27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililer'in yargılandığı Yassıada'nın adı, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirildi.
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28 Şubat davası sanığı emekli orgeneral Teoman Koman, tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde, 77 yaşında hayatını kaybetti.
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14 ARALIK 2015
Filipinler'i etkisi altına alan, "Nona" olarak da bilinen "Melor" tayfunu nedeniyle, yaklaşık 725 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
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14 ARALIK 2017
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiri okundu. Bildiride tüm devletler, Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.