14 bin 407 liralık ceza aklına geldi, kameraya bakıp özür diledi

Bolu’da yere sigara izmariti ya da çöp atanlara 14 bin 407 lira para cezası kesiliyor. Kentteki güvenlik kameralarından ceza tespiti yapan ekipler, ilginç bir ana tanıklık etti. Parkta yürürken yere attığı izmariti alıp çöp kutusuna atan genç, kameraya bakarak özür işareti yaptı.

14 bin 407 liralık ceza aklına geldi, kameraya bakıp özür diledi - 1

Bolu’da belediye yere sigara izmariti ya da çöp atanlara para cezası kesiyor.

Ses getiren uygulama sürerken, ekipler yere çöp atanlara ceza uygulamaya devam ediyor.

Zabıta ekipleri ceza tespiti yaparken, güvenlik kameralarına takılan ilginç bir ana tanıklık etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

14 bin 407 liralık ceza aklına geldi, kameraya bakıp özür diledi - 2

Karaçayır Mahallesi’ndeki parkta yürüyüş yapan genç, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra hatasını fark etti.

Yerden izmariti alan bu kişi, izmariti çöp kutusuna attı, ardından da güvenlik kamerasına dönerek el işaretiyle özür diledi.

Genç ceza yemekten kurtulurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

14 bin 407 liralık ceza aklına geldi, kameraya bakıp özür diledi - 3

14 BİN 407 LİRA CEZASI VAR

Bolu’da zabıta ekipleri, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara ya da tükürenlere 14 bin 407 liraya kadar varan idari para cezası uyguluyor.

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