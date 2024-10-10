14 bin 407 liralık ceza aklına geldi, kameraya bakıp özür diledi
Bolu’da yere sigara izmariti ya da çöp atanlara 14 bin 407 lira para cezası kesiliyor. Kentteki güvenlik kameralarından ceza tespiti yapan ekipler, ilginç bir ana tanıklık etti. Parkta yürürken yere attığı izmariti alıp çöp kutusuna atan genç, kameraya bakarak özür işareti yaptı.
Bolu’da belediye yere sigara izmariti ya da çöp atanlara para cezası kesiyor.
Ses getiren uygulama sürerken, ekipler yere çöp atanlara ceza uygulamaya devam ediyor.
Zabıta ekipleri ceza tespiti yaparken, güvenlik kameralarına takılan ilginç bir ana tanıklık etti.