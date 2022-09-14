14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki

Bursa ve Bilecik'te kızıl geyik avı için ihaleye çıkıldı. Başlangıç bedeli 14 bin lira olan ihalede en çok parayı veren geyik avı yapabilecek. Kızıl geyik neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu söyleyen hayvanseverler ise duruma tepkili.

Haberler - İHA 14.09.2022 - 11:40 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 11:43

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 1

ve ormanlarında kızıl geyiklerin avlanmak için ihaleye çıkarılması doğaseverlerin tepkisine sebep oldu.

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 2

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa ve Bilecik İl Şube Müdürlüğünde avlanmak için kızıl geyik ihalesi açtı.

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 3

İhale kapalı teklif usulüyle yapılacak. 14 bin liradan başlayan ihalede en yüksek teklifi veren kızıl geyikleri avlanmaya hak kazanacak.

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 4

Kızıl geyiklerin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirten hayvansever ise duruma tepkili.

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 5

"Parayı biz verelim, ihale iptal olsun" diyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Sedat Güler, "Yıllar önce yine böyle bir ihale açılmıştı. Biz bu duruma tepki gösterip gönüllü bir avukat arkadaşımızla dava açıp bu ihaleyi iptal ettirmiştik" dedi.

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 6

İhalelerin sürekli tekrarlandığını söyleyen Güler, "Son yıllarda orman yangınlarının fazlalaşması ve yapılaşmanın artmasıyla yaban hayatı tehlikeye girdi. Bunun yanında yaban hayatını koruması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı av turizmine hizmet aracılığıyla ihaleler açıyor. Kızıl geyikler nesli tükenmekte olan türler aldığımız habere göre 2 tane geyik avlanmak için ihaleye çıkıyor. Biz DOĞADER olarak bu duruma yeter artık diyoruz" diye konuştu.

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki - 7

Hayvanların yaşlı olmasının bahane edildiğini ifade eden Sedat Güler, şöyle devam etti:

"100 hayvandan 3 tanesi kalmış durumda. Kaçak avcılar da bir yandan hayvanları öldürüyor. Ciddi mücadele yapılırken, görevliler de saldırıya uğruyor. Ancak diğer yandan hayvanların ihale ile avlanmaya açılması bir çelişki. Uluslararası av turizmi için yabancı turistlerin de 'ye gelmesi hedefleniyor. Ancak Türkiye'de yaban hayatı orman yangınları ve çeşitli sebephlerle tehlikede. Bu durumun alışkanlık haline getirilmesi ve daha sonraki ihalelerde daha fazla geyik avının yapılmasının endişesini taşıyoruz."

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