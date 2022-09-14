14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki

Hayvanların yaşlı olmasının bahane edildiğini ifade eden Sedat Güler, şöyle devam etti:



"100 hayvandan 3 tanesi kalmış durumda. Kaçak avcılar da bir yandan hayvanları öldürüyor. Ciddi mücadele yapılırken, görevliler de saldırıya uğruyor. Ancak diğer yandan hayvanların ihale ile avlanmaya açılması bir çelişki. Uluslararası av turizmi için yabancı turistlerin de Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Ancak Türkiye'de yaban hayatı orman yangınları ve çeşitli sebephlerle tehlikede. Bu durumun alışkanlık haline getirilmesi ve daha sonraki ihalelerde daha fazla geyik avının yapılmasının endişesini taşıyoruz."