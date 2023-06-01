14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor)

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu