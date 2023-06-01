14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından 14 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 2

Sıcaklıkların, Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 3

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarfafından 14 il için sarı kodlu kuvvetli  yağış uyarısı yapıldı. 

Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Çorum,
Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarı verildi. 

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 4

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 5

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 6

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra ve öğlen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 12

1 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 13

2 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 14

3 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 15

4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

14 il için sarı kodlu uyarı (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 16

5 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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