NTV

14 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

14 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 14 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    14 MART 1827

    14 MART 1827
    1. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.
  • 2

    14 MART 1879

    14 MART 1879
    Fizik bilgini Albert Einstein, Ulm'da doğdu.
  • 3

    14 MART 1883

    14 MART 1883
    Alman filozof ve ekonomist Karl Marx yaşamını yitirdi.
  • 4

    14 MART 1919

    14 MART 1919
    Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.
  • 5

    14 MART 1920

    14 MART 1920
    Türk yönetmen Memduh Ün dünyaya geldi.
  • 6

    14 mart 1935

    14 mart 1935
    İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.
  • 7

    14MART 1939

    14MART 1939
    Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.
  • 8

    14 MART 1953

    14 MART 1953

    Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.

  • 9

    14 MART 1964

    14 MART 1964
    BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.
  • 10

    14 MART 1965

    14 MART 1965
    Hindistanlı oyuncu Aamir Khan, dünyaya geldi.
  • 11

    14 MART 1980

    14 MART 1980
    ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü, 18 ABD askeri öldü.
  • 12

    14 MART 1983

    14 MART 1983

    Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisinde kabul edildi.

  • 13

    14 MART 1983

    14 MART 1983
    Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.
  • 14

    14 MART 2003

    14 MART 2003
    Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.
  • 15

    14 MART 2008

    14 MART 2008
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, ''laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği'' iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.
  • 16

    14 MART 2011

    14 MART 2011
    Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.
  • 17

    14 MART 2013

    14 MART 2013
    Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığının varlığından artık emin olduklarını açıkladı.
  • 18

    14 MART 2015

    14 MART 2015
    Maldivler'in eski devlet başkanlarından Muhammed Naşid, üç yıl önce görevde bulunduğu sırada üst düzey bir hakim için gözaltı emri vererek terörle mücadele yasasına muhalefetle suçlandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • 19

    14 MART 2016

    14 MART 2016
    Foto muhabiri Ara Güler'in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul'un Gözü" adlı belgesel film, dünyadaki ilk gösteriminin yapıldığı Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kategorilerdeki yapımlar arasında "En İyinin İyisi" seçildi.
  • 20

    14 MART 2017

    14 MART 2017
    Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve iki gün süren Suriye konulu 3. tur görüşmelerinde Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.
  • 21

    14 MART 2018

    14 MART 2018

    Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 dünyanın en iyi bilimsel buluşları" arasına seçildi.

  • 22

    14 MART 2018

    14 MART 2018

    Dünyanın önemli kozmologlarından kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

  • 23

    14 MART - Pİ GÜNÜ

    14 MART - Pİ GÜNÜ
    Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin