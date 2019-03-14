14 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
14 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 14 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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14 MART 1827
- Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.
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2
14 MART 1879Fizik bilgini Albert Einstein, Ulm'da doğdu.
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14 MART 1883Alman filozof ve ekonomist Karl Marx yaşamını yitirdi.
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14 MART 1919Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.
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14 MART 1920Türk yönetmen Memduh Ün dünyaya geldi.
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14 mart 1935İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.
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14MART 1939Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.
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14 MART 1953
Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.
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14 MART 1964BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.
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14 MART 1965Hindistanlı oyuncu Aamir Khan, dünyaya geldi.
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14 MART 1980ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü, 18 ABD askeri öldü.
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14 MART 1983
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisinde kabul edildi.
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14 MART 1983Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.
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14 MART 2003Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.
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14 MART 2008Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, ''laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği'' iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.
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14 MART 2011Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.
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14 MART 2013Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığının varlığından artık emin olduklarını açıkladı.
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14 MART 2015Maldivler'in eski devlet başkanlarından Muhammed Naşid, üç yıl önce görevde bulunduğu sırada üst düzey bir hakim için gözaltı emri vererek terörle mücadele yasasına muhalefetle suçlandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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14 MART 2016Foto muhabiri Ara Güler'in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul'un Gözü" adlı belgesel film, dünyadaki ilk gösteriminin yapıldığı Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kategorilerdeki yapımlar arasında "En İyinin İyisi" seçildi.
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14 MART 2017Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve iki gün süren Suriye konulu 3. tur görüşmelerinde Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.
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14 MART 2018
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 dünyanın en iyi bilimsel buluşları" arasına seçildi.
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14 MART 2018
Dünyanın önemli kozmologlarından kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.
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14 MART - Pİ GÜNÜDünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır.