14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkileyici sözler: Sevgiliye, eşe en anlamlı atılabilecek 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajları

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!



Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.



Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.



Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!