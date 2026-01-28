14 suçlu Türkiye'ye iade edildi! Aralarında Çirkinler'in elebaşı da var
28.01.2026 11:12
Son Güncelleme: 28.01.2026 11:14
NTV - Haber Merkezi
Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan bir suçlu, Türkiye'ye iade edildi. İade edilen isimler arasında Çirkinler isimli organize suç örgütünün elebaşı Cihat Altunç da var.
Haklarında arama kararı bulunan 14 suçlu Türkiye'ye iade edildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya, Gürcistan'dan dokuz, Almanya'dan iki ve Ermenistan, Hırvatistan ile Karadağ'dan birer suçlunun iade edildiğini açıkladı.
Yerlikaya, iadesi sağlanan suçlulardan 13'ünün kırmızı bültenle arandığını kaydetti. Açıklamaya göre, iade edilen bir isim de ulusal seviyede aranıyordu.
ÇİRKİNLER'İN YÖNETİCİSİ DE LİSTEDE
İade edilen suçlular arasında daha önce isimleri İstanbul'da çeşitli cinayet ve kurşunlama olaylarına karışan Çirkinler isimli organize suç örgütünün Cihat Altunç isimli elebaşı da var.
Cihat Altunç isimli şüpheli; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlamalarla aranıyordu.
Bakan Yerlikaya, örgütün yöneticisi konumunda bulunan Altunç'un Hırvatistan'dan Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, iade edilen suçlulara ilişkin açıklamasında şu ayrıntılara yer verdi:
"“Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Kasten Öldürme, Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,"
“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit(2 kez), Mala Zarar Verme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,
“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs ALMANYA’da,
“Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs ERMENİSTAN’da,
“Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs KARADAĞ’da,
“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma” suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."