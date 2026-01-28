14 suçlu Türkiye'ye iade edildi! Aralarında Çirkinler'in elebaşı da var

Haklarında arama kararı bulunan 14 suçlu Türkiye'ye iade edildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, Gürcistan'dan dokuz, Almanya'dan iki ve Ermenistan, Hırvatistan ile Karadağ'dan birer suçlunun iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, iadesi sağlanan suçlulardan 13'ünün kırmızı bültenle arandığını kaydetti. Açıklamaya göre, iade edilen bir isim de ulusal seviyede aranıyordu.