14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da; hastaneler, noterler, eczaneler, kuyumcular, diğer kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.



Eczane ve noterler nöbetçi sistemle çalışıyor. Kargo firmaları da 15 Temmuz'da kapalı oluyor.