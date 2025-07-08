14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, her sene anma günü olarak kutlanıyor. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi ardından 15 Temmuz, resmi tatil takviminde yer almaya başladı. Güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından bastırılan darbe girişimi sonrasında 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete ile bu önemli gün ''Demokrasi ve Millî Birlik Günü'' olarak kutlanılmaya başlandı. 2025 yılında ise 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar ''15 Temmuz tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü, tam gün mü?'' sorularını yöneltiyor.
Resmi tatil takvimi, yılın belirli zamanlarında sıklıkla araştırılıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları tatil olurken kimi iş yerleri de çalışmalarına ara veriyor. Özel sektör ve kamu çalışanları 2025 resmi tatil takviminde yer alan 15 Temmuz'da tatil mi? 14 Temmuz yarım gün tatil mi?