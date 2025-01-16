14 yaşında "Elif" değil, "Sofia Eliz Bera" olduğunu öğrendi: Kayseri'de yaşayan gencin film gibi hikayesi
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Sofia Eliz Bera Abacı (25), 14 yıl önce kansere yakalanan ve daha sonra hayatını kaybeden babası sandığı Hamdi Abacı'dan Rus bir ailenin kızı olduğunu öğrendi. Abacı, o günden bu yana 11 yıldır Rus olan gerçek anne ve babasını arıyor. Abacı, "2014 yılında üvey babam ölmeden önce vicdanen rahatlamak amacıyla 'kızım senin gerçek ismin Sofia Eliz Bera' dedi. Ben o zamana kadar ismimi hep "Elif" olarak biliyordum. 2022 yılına kadar 'Elif' ismimle yaşadım. Ardından gerçek ismimle yeniden kimlik aldım. 11 yıldır gerçek ailemi arıyorum" dedi.
İki Rus sevgili, kayak yapmak için 1999 yılında Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Bir süre Kayseri'de kalan ve hamile olan Rus kadın, 1 Nisan 2000 yılında Kayseri Doğumevi'nde kız çocuğu dünyaya getirdi. Rus anne ile hastanede aynı odayı paylaşan Zeliha Abacı'nın bebeği ise ölü doğdu.