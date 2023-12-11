14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu
Batman’da Enis S. isimli kişi, husumetlisinin 14 yaşındaki oğlu F.D.’yi babasının iş yerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan F.D. tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan Enis S., polis tarafından aranıyor. Saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman’da Enis S. isimli kişi, husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu vurdu.
Olay, 28 Kasım günü Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.