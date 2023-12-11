14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu

Batman’da Enis S. isimli kişi, husumetlisinin 14 yaşındaki oğlu F.D.’yi babasının iş yerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan F.D. tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan Enis S., polis tarafından aranıyor. Saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu - 1

Batman’da Enis S. isimli kişi, husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu vurdu.

Olay, 28 Kasım günü Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu - 2

Ailesinin iş yerine giden F. D.’ye arkasından gelen babası Nizamettin D.’nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.

14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu - 3

Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu - 4

Saldırıyı gerçekleştiren Enis S. ile Nizamettin D.’nin ailelerinin aralarında 2021 yılından bu yana husumet olduğu iddia edildi.

14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu - 5

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.’nin koşarak uzaklaştığı, F.D.’nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor.

14 yaşındaki çocuk babasının husumetlisi tarafından vuruldu - 6

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.’ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.
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