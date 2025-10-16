14 yaşındaki Duru'nun ölümünde ağırlaştırılmış müebbet istemi

"BAŞKA EVLATLARIN CANI YANMASIN"

Duru'nun annesi Sıla Lale de başka çocukların canının yanmaması için mücadele verdiklerini söyledi. Lale, "Allah kimseyi düşürmesin böyle yerlere. Olay yerinde 5-6 kişi, kalabalıklar ve şu an onların hepsi cezaevinde. Hepsi 18 yaşın altında, hep suçlara bulaşmış bir çete. Bu çeteye diyeceğim şu ki; benim evladım şehit oldu, makamla gitti. O çetenin ailelerine de buradan sesleniyorum; sizin evlatlarınız insan öldürüyor, çok çirkin bir şey. Bu çok güzelmiş gibi kafanız dik gezmeyin. Evlatlarınıza sahip çıkın. Böyle annelik, babalık olmaz. Şu an hep beraber buradaysak, bir mücadele veriyorsak, başka evlatların canı yanmasın. Herkes cezasını alacak" dedi.

"BİLİP DE KONUŞMAYAN AİLELER VAR"

Baba Cem Pakarda da ailelere seslenerek, "Buradan özellikle Edirne'deki ailelere sesleniyorum; evladınız var, lütfen böyle çetelere çocuklarınız düştüğü zaman kolluk güçlerine müracaat edin, bunlardan korkmayın. Yazık günah, çocuklarımıza yazık günah. Ama bu bizim dosyayla da alakalı bilip de konuşmayan, korkan aileler var. Çocukları ile tehdit edilenler var. Lütfen vicdanınız varsa çıkın burada gelin, adliyeye gelemiyorsanız bize gelin, verelim bir dilekçe, vicdanınızın sesini dinleyin. Bu vicdan azabıyla kimse yaşayamaz" diye konuştu