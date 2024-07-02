14 yaşındaki Enes, iki farklı yüzüyle yaşıyor! Milyonda bir görülen hastalık, "Dışarı çıkmak istemiyor, hor görülüyor"

Hastalığın bebeklik yıllarında başladığını belirten baba Şeyhmus Bakır ise, "Doğuştan bu yana beyninde bir leke vardı. Çeşitli hastanelere götürdük. Son geldiği durumda doktorlar ameliyata yanaşmıyorlar. Sürekli kontrol amaçlı gidip geliyoruz. Ancak yüzündeki şişlik devam ediyor. Önüne geçemiyoruz. Tedavisi devam ediyor ancak hiçbir doktor ameliyat ederek ya da başka bir biçimde tedavi etme şanslarının olmadığını söylüyor. Gittikçe büyüyen kitle nedeniyle çocuk ufak bir enfeksiyonda çocuk çok halsiz oluyor. Bazen havale geçiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, Allah'tan umut kesilmez" şeklinde konuştu.