14 yaşındaki Yağmur’dan 17 gündür haber alınamıyor
Samsun’un İlkadım ilçesinde 17 gün önce ziyarete gittiği ablasından eve dönmek için ayrılan 14 yaşındaki Yağmur Avcı’dan 17 gündür haber alınamıyor. Avcı’nın annesi Havva Er, “Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum.” dedi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde, ablasının evinden çıkan 14 yaşındaki Yağmur Avcı’dan 17 gündür haber alınamıyor.
İlkadım ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Yağmur Avcı, 18 Temmuz’da ablasına gitti. Akşam geri dönmek için ablasının yanından ayrılan Avcı, eve dönmedi.