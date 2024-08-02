14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

İddiaya göre, aralarında Emrah A. ve Yiğit Hamza Yüksel'in de olduğu 4 arkadaş yaşadıkları mahallede boş bir arazide buluştu.

4 arkadaşın da sohbet ettikten sonra çakmak gazı çektiği öne sürüldü.

Bir süre sonra ise 15 yaşındaki Emrah A. çocukluk arkadaşı olan 14 yaşındaki Yiğit Hamza Yüksel ile tartıştıktan sonra boğazına sarıldı.

Uzun bir süre boğazı sıkılan Yiğit Hamza yere yığıldı.