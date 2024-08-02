14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü
İstanbul Esenyurt’ta boş bir arazide buluşan dört çocuk, iddiaya göre çakmak gazı çekti. Bir süre sonra 15 yaşındaki Emrah A, 14 yaşındaki arkadaşı Yiğit Hamza Yüksel ile bilinmeyen bir sebeple tartışıp, kavga etmeye başladı. Kavgada Yiğit Hamza, boğularak öldü. Emra A. ise gözaltına alındı.
İstanbul’da 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını boğarak öldürdü.
Olay, 31 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt’taki Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana geldi.