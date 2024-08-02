14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Esenyurt’ta boş bir arazide buluşan dört çocuk, iddiaya göre çakmak gazı çekti. Bir süre sonra 15 yaşındaki Emrah A, 14 yaşındaki arkadaşı Yiğit Hamza Yüksel ile bilinmeyen bir sebeple tartışıp, kavga etmeye başladı. Kavgada Yiğit Hamza, boğularak öldü. Emra A. ise gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü - 1

İstanbul’da 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını boğarak öldürdü.

Olay, 31 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt’taki Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana geldi.

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14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü - 2

İddiaya göre, aralarında Emrah A. ve Yiğit Hamza Yüksel'in de olduğu 4 arkadaş yaşadıkları mahallede boş bir arazide buluştu.

4 arkadaşın da sohbet ettikten sonra çakmak gazı çektiği öne sürüldü.

Bir süre sonra ise 15 yaşındaki Emrah A. çocukluk arkadaşı olan 14 yaşındaki Yiğit Hamza Yüksel ile tartıştıktan sonra boğazına sarıldı.

Uzun bir süre boğazı sıkılan Yiğit Hamza yere yığıldı.

14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yiğit Hamza ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Hamza kurtarılamadı.

Hamza’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü - 4

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Emrah A. ise Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan 14 yaşındaki Yiğit Hamza Yüksel’in cenazesi de ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Helallik için Esenyurt’ta bulunan aile evine getirilen Yüksel’in cenazesi, Akçaburgaz Büyük Osmanlı Camii’nde öğlen kılınacak namazın ardından Hadımköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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