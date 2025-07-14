14 yıldır tarladan sofraya geliyor: Fiyatı pazardan daha uygun
Elazığ’da yaşayan Cankara ailesi 14 yıldır tarlada herhangi bir kimyasal ürün kullanmadan ürettikleri salatalıkları hal fiyatına satıyor. Müşteriler tarlaya gelerek ürünleri yerinden alırken, ciddi bir müşteri kitlesine ulaşan aile ise bu sayede 3 çocuğunu okutmanın mutluluğunu yaşıyor.
Elazığ’da yaşayan Saadet ve Resul Cankara ailesi 14 yıldır kendi imkanlarıyla ve tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri salatalıkları hal fiyatına satarak hem müşterilerine sağlıklı ürün sunuyor hem de geçimlerini sağlıyor.