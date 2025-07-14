14 yıldır tarladan sofraya geliyor: Fiyatı pazardan daha uygun

Bu süreçte çok sadık bir müşteri kitlesi elde ettiklerini belirten Saadet Cankara, "10 yılın üstünde standart müşterilerimiz var. Her yıl ekim zamanı telefon açıp sipariş veriyorlar, gelip buradan alabiliyorlar. Gölgelik alanda oturuyorlar, çay ikram ediyoruz. 3 çocuk annesiyim. Eşim daha önce manavlık yapıyordu, ben bu işi çok seviyorum. Düşündük, böyle bir şey yapmaya karar verdik. Organik yetiştirdiğimiz için milleti memnun ediyoruz. Müşterilerimiz tadına bakıp beğeniyor, komşusuna söylüyor, arkadaşına söylüyor. Bazı müşteriler ‘siz çok uygun veriyorsunuz’ diyor. Tarladan verdiğimiz için hal fiyatına, pazar fiyatına satıyoruz. Yüksek bir fiyatı yok. Bu tarladan edindiğim gelirle 3 çocuk okuttum. Biri polis, biri laborant, biri de bilgisayar mühendisi. Bu sene laborant olan küçük oğlumla tek kaldık" şeklinde konuştu.



