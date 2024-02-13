140 bin kişi MİT'e bilgi verdi, Eylül ayındaki artış dikkat çekti

KİMLİK GİZLİ TUTULUYOR

İstihbarat faaliyetlerini kurumun işi olduğu belirtilirken, hür türlü bilginin önemli olduğuna vurgu yapılıyor ve şöyle deniliyor:

"Vereceğiniz en ufak bilgi dahi Millî İstihbarat Teşkilâtında kıymetlendirilir ve değerlendirmeye alınır. Zaman ve emek israfı olmaması için bunu bir sorumluluk çerçevesinde yapmanızı temenni eder ve yanlış, yanıltıcı ya da üçüncü taraflara iftira niteliğindeki bilgilerin tarafımıza kasıtlı olarak sunulmamasını isteriz.

Söz konusu amaçlarla Teşkilâtımıza beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler, yasal takibatla karşı karşıya kalacaktır. İçiniz rahat olsun. Bilgi sağlamanın potansiyel risklerini biliyoruz. Millî güvenliğe yaptığınız katkının en üst düzeyde saygı ve gizlilik hak ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kimliğinizin ve paylaştığınız diğer ayrıntıların kesinlikle gizli tutulacağını vurgulamak istiyoruz.

Form vasıtasıyla sitemize gönderdiğiniz tüm bilgileri TLS (Transport Layer Security) kullanarak şifreliyoruz ve böylece üçüncü şahısların müdahalesine karşı koruyoruz. İsterseniz isim vermeden de mesajınızı bize iletebilirsiniz.