140 bin kişi MİT'e bilgi verdi, Eylül ayındaki artış dikkat çekti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruma internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısını açıkladı. 2023 yılında 140 bin vatandaş kuruma bilgi ulaştırdı. 2023 yılında en çok eylül ayında bilgi ulaştırıldı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bilgi verenlerin kimliği ve verilen bilgi son derece yüksek güvenlik şekilde internetten alınıyor ve bilgi verenlerin korunmasına özen gösteriliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruma internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısını açıkladı.
Son bir yılda yaklaşık 140 bin kişi MİT’e istihbarat sağlayarak katkıda bulundu.
Son bir yılda internet kanalıyla teşkilata bilgi desteği verenlerin sayılarının aylara göre dağılımı ise şöyle; 2023 yılı şubat 12 bin 458, mart 19 bin 947, nisan 12 bin 897, mayıs 9 bin 815, haziran 10 bin 903, temmuz 7 bin 193, ağustos 11 bin 291, eylül 29 bin 770, ekim 9 bin 781, kasım 4 bin 927, aralık 5 bin 69, 2024 ocak 6 bin 714 .