140 bin TL'ye satın aldığı otomobil "change" çıktı! Hem işinden hem de parasından oldu

Polisler iş yerime gelerek, aracın çalıntı olduğunu söylediler, otomobili de aldılar. Hem paramdan hem otomobilimden hem de işimden oldum. Mağdurum. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve paramı geri almak istiyorum. Bütün birikimimi bu otomobile vermiştim. Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürmek için, ihtiyacım olduğu için otomobili almıştım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce olayı çözüme kavuşturmasını istiyorum" diye konuştu.