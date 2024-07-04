140 bin TL'ye satın aldığı otomobil "change" çıktı! Hem işinden hem de parasından oldu
Manisa'da, 140 bin TL'ye aldığı otomobili 'change' araç olduğu tespit edilip, ekiplerin el koyduğu Adem Atlı Ata (23), hem aracından hem de parasından oldu. Olayın ortaya çıkmasından dolayı fabrika tarafından da işine son verilen Ata, "Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürebilmek ve ihtiyacım olduğu için tüm birikimim verip bu otomobili almıştım" dedi.
Yunusemre ilçesinde, evli, 1 çocuk babası Adem Atlı Ata, geçen yıl ekim ayında, otomobil almaya karar verdi. İnternetten gördüğü Şahin marka 94 model otomobilin sahibi Ç.K. ile iletişime geçen Ata, 2 Ekim'de beğendiği aracı noter satışıyla 140 bin TL ödeyip satın aldı.