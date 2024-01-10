140 metre yüksekte, bir metrekare içinde mesai: “En çok yalnızlık zorluyor”
Ekmek parasını kazanmak için yerden 140 metre yükseklikte alın teri döken kule vinç operatörü Engin Bekar, mesaisini bir metrekarelik kabinin içinde tek başına geçiriyor.
Ankara’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bekar, 18 yaşından beri inşaatlarda çalışıyor.
İnşaat sahalarındaki kule vinç operatörlerine özenen ve kurslara giderek bu mesleğin eğitimini alan Bekar, 13 yıldır yerden yüzlerce metre yükseklikte alın teri döküyor.